Прокурор обвинил экс-главу компании-владельца "Зимней вишни" в создании преступной группы
11:00 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель прокуратуры в ходе заседания Заводского районного суда Кемерова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинил экс-главу компании- владельца торгового центра Юлию Богданову в создании преступной группы для нарушения требований пожарной безопасности, передает корр. ТАСС из зала суда.
"В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Богданова распределила роли между ее участниками", - заявил прокурор.
"Богданова, по его словам "как организатор преступной группы должна была осуществлять общее руководство и координацию ее деятельности, [задачей которой] было создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности в здании торгового центра путем минимального вложения денежных средств в установку и обслуживание систем пожарной безопасности, не отвечающих требованиям, обеспечения максимальной экономии денежных средств, в том числе путем отказа от коммерческих предложений подрядных организаций, направленных на обеспечение пожарной безопасности", сказал прокурор.
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