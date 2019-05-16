Гендиректор "Зимней вишни" частично признала вину

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок частично признала вину по делу о пожаре в ТЦ, который произошел в марте 2018 года. Об этом она заявила в четверг на заседании Заводского районного суда Кемерова, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Признаю вину частично в нарушениях в управлении персоналом. Я занималась обучением и развитием персонала (который работал в ТЦ - прим. ТАСС), и моя вина в том, что я упустила контроль за 100-процентным посещением сотрудниками инструктажа. Не все прошли программу обучения тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях", - сказала Судденок.