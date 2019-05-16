Закрыто воздушное пространство над Бельгией

13:30 Источник: РОСБАЛТ

Спонтанная забастовка авиадиспетчеров в Бельгии нарушила работу аэропорта Брюсселя и привела к закрытию воздушного пространства страны, передает "Росбалт". Диспетчеры требуют улучшить условия и оплаты труда.

Небо закрыто для полетов с 09:30 до 13:00 по местному времени (10:30-14:00 мск).

Таким образом, сегодня из Брюсселя не смогут вылететь минимум 40 рейсов. Сбой в работе аэропорта затронет более 70 тыс. пассажиров.







