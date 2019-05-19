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Мониторинг ОПЕК+ не станет сегодня выносить рекомендации по уровням добычи

11:13 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье не станет выносить рекомендации для министерской встречи в июне по уровням добычи, а только оценит текущую ситуацию на рынке. Об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев в кулуарах мероприятия. Казахстан входит в состав комитета.

"Формат не предполагает вынесения рекомендаций. На JMMC (Joint Ministerial Monitoring Committee - прим. ТАСС) мы будем просто обсуждать ситуацию на рынке. На основании этого в июне уже будут приниматься какие-то решения. Проведем анализ, изучим, какая ситуация на рынке, и потом уже в июне будет приниматься решение", - сказал он.

Главным до встречи министров в конце июня будет ситуация с запасами нефти, считает Мирзагалиев. "Ключевой вопрос, на мой взгляд, не столько в том, сколько мы, страны ОПЕК+, добываем, но и в уровне запасов. Мы полагали, что запасы будут снижаться. А по факту видим, что это происходит не так активно. Поэтому, я думаю, в ближайший месяц и надо будет наблюдать за этим", - подытожил он.

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