Новак заявил, что Россия перевыполнит сделку ОПЕК+

18:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в мае выполнит обязательства в рамках сделки ОПЕК+ чуть более чем на 100%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"В мае будет несколько выше, чем 100%", - сказал он.