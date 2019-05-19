Новак заявил, что Россия перевыполнит сделку ОПЕК+
18:11 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в мае выполнит обязательства в рамках сделки ОПЕК+ чуть более чем на 100%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
"В мае будет несколько выше, чем 100%", - сказал он.
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