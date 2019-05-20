Радиоактивные отходы США могут попасть в Тихий океан - генсек ООН
09:05 20.05.2019 Источник: Известия
Радиоактивные отходы от американских испытаний ядерного оружия могут попасть в Тихий океан. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, «ядерный гроб», который США построили на острове Ранит в конце 1970-х годов для хранения отходов, разрушается, и радиоактивные вещества могут вытекать в океан.
«Тихоокеанский регион был жертвой испытаний в прошлом. Я говорил с президентом Маршалловых Островов (Хильдой Хейн. — Ред.), которая очень обеспокоена из-за риска утечки радиоактивных материалов в этом районе», — цитирует Гутерриша Fox News.
Вблизи этих островов во времена холодной войны США провели 67 ядерных испытаний, в том числе взорвав водородную бомбу «Браво», которая в 1 тыс. раз мощнее сброшенной на Хиросиму.
Тогда многие жители Маршалловых островов были вынуждены покинуть свои дома, а другие пострадали из-за радиоактивных осадков.
Остатки почвы и пепла от взрывов американские власти укрыли в кратере и закрыли бетонным куполом, в котором сейчас появились трещины и который может развалиться из-за обычного тропического циклона.
Гутерриш призвал принять меры для предотвращения возможной катастрофы. Известия
НОВОСТИ
- 10:20 20.05.2019
- Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по возможным площадкам для возведения храма
- 10:05 20.05.2019
- Восемь регионов получат тесты ЕГЭ в виде зашифрованных файлов
- 10:00 20.05.2019
- Объяснен отказ аннулировать итоги "Евровидения-2019" из-за песни победителя
- 09:32 20.05.2019
- Отказ от абортов необходим для увеличения населения России - патриарх Кирилл
- 09:20 20.05.2019
- Смартфоны Huawei останутся без Android
- 09:00 20.05.2019
- Трамп рассказал о переводе производства многих компаний из Китая
- 08:30 20.05.2019
- Меморандум США о борьбе с экономической агрессией КНР китайские СМИ сравнили с фантастическим романом
- 08:00 20.05.2019
- Сторонники ИГ пытались сбежать из тюрьмы в Таджикистане, убив трех человек
- 07:45 20.05.2019
- Погоду в Москве в понедельник определит гребень скандинавского антициклона
- 07:30 20.05.2019
- Америка отменяет пошлины на сталь и алюминий из двух соседних стран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать