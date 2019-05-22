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Британские консерваторы не стали менять устав партии, чтобы сместить Мэй с поста - ТВ

21:20 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Великобритании Консервативная партия не стала менять внутренний устав, чтобы получить возможность сместить с поста лидера партии и премьер-министра Терезу Мэй, не дожидаясь декабря. Об этом сообщил в среду телеканал "Скай ньюс".

Он ссылается на источники, осведомленные о результатах заседания комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии.

Согласно действующим правилам, в отношении лидера консерваторов процедура объявления вотума недоверия не может быть запущена в течение года. 12 декабря 2018 года тори уже оспаривали право Мэй возглавлять партию, однако она сумела заручиться поддержкой большинства депутатов-тори и сохранила свой пост, защитившись от подобных попыток как минимум до следующего декабря.

Однако в свете недовольства тори ее последними предложениями по сделке о Brexit и невозможностью добиться от парламента принятия соглашения однопартийцы Мэй стали активнее высказываться за то, чтобы отправить Мэй в отставку. В то же время, по информации телеканала, 24 мая премьер встретится с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922. Не исключено, что по итогам этой встречи будет объявлена дата, когда Мэй покинет пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра.

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