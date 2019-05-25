За вызывающую фотосессию дочери оштрафутю родителей

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы взыщут штраф с родителей школьницы, которая накануне последнего звонка снялась в одной из школ Владивостока в полицейской форме. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель управления МВД России по Приморскому краю.

В пятницу в социальных сетях были распространены фотографии, сделанные на крыльце школы №74 Владивостока, на которой несколько учеников позируют в вызывающих нарядах. Девочка на фото одета в полицейскую форму, молодые люди - в шортах на подтяжках и масках зайцев. Фото вызвали большой резонанс.

"Родители школьницы, которая была в форме полицейского, будут оштрафованы", - сообщил собеседник агентства. Сумма штрафа не уточняется.

Ранее Министерство просвещения РФ осудило акцию школьников и сочло ее неприемлемой. Личности участников инцидента уже установлены. Форма сотрудника правоохранительных органов была куплена в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.



