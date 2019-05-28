Российским госучреждениям запретили закупать импортные вина
12:32 28.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Госучреждениям в России запретили закупать импортные вина. Дмитрий Медведев подписать соответствующее постановление правительства.
«В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному сегодня на сайте кабмина.
Как уточняет ТАСС, ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и на предприятиях общепита. Говорит Москва
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