Французы считают, что надо было пригласить Путина на годовщину высадки в Нормандии

07:32 Источник: Интерфакс

Властям Франции, по мнению граждан этой страны, следовало пригласить президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, свидетельствуют результаты опроса на сайте парижской газеты "Фигаро".

На данный момент в опросе приняли участие более 45 тыс. человек. 81% из них ответили "да" на вопрос о том, нужно ли было пригласить Путина в Нормандию. 19% ответили "нет".

Памятные мероприятия в Нормандии стартуют в среду.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россию на предстоящих торжествах в Нормандии будет представлять дипломат посольства в Париже.