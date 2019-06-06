Французы считают, что надо было пригласить Путина на годовщину высадки в Нормандии
07:32 06.06.2019 Источник: Интерфакс
Властям Франции, по мнению граждан этой страны, следовало пригласить президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, свидетельствуют результаты опроса на сайте парижской газеты "Фигаро".
На данный момент в опросе приняли участие более 45 тыс. человек. 81% из них ответили "да" на вопрос о том, нужно ли было пригласить Путина в Нормандию. 19% ответили "нет".
Памятные мероприятия в Нормандии стартуют в среду.
Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россию на предстоящих торжествах в Нормандии будет представлять дипломат посольства в Париже.
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