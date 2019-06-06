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УФАС уличило МОЭК и Мосэнерго в злоупотреблении доминирующим положением

08:03 06.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

Московское УФАС РФ уличило МОЭК и Мосэнерго в злоупотреблении доминирующим положением на рынке теплоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведенная УФАС проверка показала, что компании создавали условия для выявления бездоговорного потребления тепловой энергии в объемах, превышающих объемы фактической поставки.

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