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НОВОСТИ

В столичном регионе продлили "оранжевый" уровень опасности

12:20 09.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Оранжевый» уровень опасности в столичном регионе продлен на 10 июня 2019 г. в связи с аномально жаркой погодой, сообщает Гидрометцентр России.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднесуточная температура превысит климатическую норму на семь-восемь градусов.

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