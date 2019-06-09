В столичном регионе продлили "оранжевый" уровень опасности
12:20 09.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
«Оранжевый» уровень опасности в столичном регионе продлен на 10 июня 2019 г. в связи с аномально жаркой погодой, сообщает Гидрометцентр России.
«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.
Отмечается, что среднесуточная температура превысит климатическую норму на семь-восемь градусов.
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