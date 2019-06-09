Совет IAAF решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики
15:50 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.
"Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена", - сказал Андерсен.
По его словам, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.
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