0
0
46
НОВОСТИ

Совет IAAF решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики

15:50 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

"Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена", - сказал Андерсен.

По его словам, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 09.06.2019
Выпуск о Голунове на телеканале "Россия-24" будет переделан
0
61
15:15 09.06.2019
Додон пригласил иностранных посредников, чтобы разрешить кризис в Молдавии
0
130
14:50 09.06.2019
В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза
0
154
14:17 09.06.2019
Орешкин: Спор России и США о пошлинах на сталь и алюминий вряд ли завершится до декабря
0
176
13:50 09.06.2019
Польша возобновила закачку российской нефти
0
217
13:40 09.06.2019
В Сочи столкнулись туристические автобусы, есть пострадавшие
0
196
13:00 09.06.2019
В Нур-Султане и Алма-Ате задержаны 100 участников незаконных акций
0
261
12:20 09.06.2019
В столичном регионе продлили "оранжевый" уровень опасности
0
256
11:50 09.06.2019
Парламент Молдавии принял декларацию об узурпации власти Демпартией
0
310
11:05 09.06.2019
Белоруссия вернула России грязную нефть
0
435

Возврат к списку