Совет IAAF решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

"Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена", - сказал Андерсен.

По его словам, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.