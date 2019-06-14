Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА
19:20 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где 15 июня планирует принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
У трапа самолета Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран провели короткую беседу прямо в аэропорту. Вечером в пятницу у российского лидера запланировано участие в официальном обеде в честь глав государств от имени президента Таджикистана.
Основные мероприятия саммита пройдут в субботу. В нем примут участие делегации 27 стран-участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций - ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами проводимого 14 июня саммита ШОС в Бишкеке.
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