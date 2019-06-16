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В парижском Нотр-Даме отслужили первую после пожара мессу

09:07 16.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

Первое богослужение после масштабного пожара прошло в соборе Нотр-Дам-де-Пари, передает "Росбалт" со ссылкой на радиостанцию France info. 

Для проведения мессы выделили боковую часовню. Богослужение возглавил архиепископ Парижа Мишель Опети. Он и все участники мессы были в защитных касках.

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате обрушилась часть кровли и готический шпиль.

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