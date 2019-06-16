В Москве сегодня до 25 градусов тепла и северо-западный ветер

09:11 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов, по области - от 20 до 25 градусов», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что ветер в воскресенье будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба.