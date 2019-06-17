Сегодня в Москве до плюс 27 и без осадков
08:00 17.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность без осадков и до 27 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 25 до 27 градусов, по области - от 22 до 27 градусов», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что ветер в первый день этой недели будет преимущественно западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба.
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