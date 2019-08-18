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Ученые просят правительство РФ отменить приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве

11:20 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители авторитетного научного клуба "1 июля", в который входят академики, члены- корреспонденты и профессора Российской академии наук (РАН), предложили правительству РФ отменить приказ Минобрнауки, вводящий новые требования к международному сотрудничеству российских ученых. Они считают, что ограничение контактов ученых с их зарубежными коллегами ограничивает профессиональную свободу представителей науки.

"Клуб "1 июля" предлагает правительству РФ немедленно отменить возмутительный приказ министерства науки и высшего образования об утверждении рекомендаций по приему иностранных граждан в подведомственных организациях и строго наказать виновных в его появлении", - говорится в заявлении клуба, размещенном в четверг на его сайте. "Недопустимым является ограничение личных и профессиональных свобод ученых, не дававших личного добровольного согласия на доступ к секретным сведениям", - отмечается в документе.

Ученые указывают, что появление приказа Минобрнауки без предварительной консультации с научным сообществом является ошибкой. Подобная ситуация, по их мнению, "говорит о необходимости срочного восстановления единой самоуправляемой системы научных институтов под эгидой РАН".

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал рекомендации Минобрнауки "нелепыми" для учреждений без доступа к гостайне. Он напомнил, что для работающих с гостайной организаций ограничения по такому взаимодействию существуют давно. Сергеев подчеркнул, что российское научное сообщество выступает за расширение международного сотрудничества.

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