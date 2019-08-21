Трамп заявил, что при исследовании космоса США будут разрабатывать и использовать ядерные системы

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космического пространства. Об этом говорится в распространенном Белым домом во вторник меморандуме президента США Дональда Трампа.

"Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности", - говорится в документе.