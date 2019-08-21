По вине водителей автобусов в РФ произошло порядка 3 тыс ДТП с начала года

11:05 Источник: Эхо Москвы

Около 3 тысяч ДТП произошло на дорогах России с начала года по вине водителей автобусов. В этих авария погибли 120 человек. Это статистика ГИБДД. Последнее резонансное ДТП произошло в Перми 17 августа. Автобус врезался в стену здания, в результате погиб один человек, пострадали более 30. Эхо Москвы