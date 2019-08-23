В России начата разработка оружия "на новых физических принципах"

20:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе начали разработку оружия на новых физических принципах, говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

В ведомстве отметили, что в "Эре" прошел круглый стол при участии первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Организатором круглого стола выступил Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

На совещании обсудили новые приоритетные научные направления. Среди них: "Малые космические аппараты", "Оружие на новых физических принципах", "Геоинформационные платформы", "Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение".