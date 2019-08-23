Президент Франции выступил за широкую реформу системы международных отношений
21:40 23.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в городе Биарриц, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений. Об этом, как сообщило агентство Франс Пресс (АФП), он заявил в пятницу, выступая в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами.
"Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы. Необходимо, чтобы к этим работам присоединились как предприятия и фирмы, так и международные организации, функционирование которых должно быть пересмотрено во взаимной увязке", - отметил французский президент. Он пообещал при этом, что "поднимет этот вопрос и на саммите Группы семи".
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