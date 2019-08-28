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НОВОСТИ

"Наше радио" проведет 7-8 сентября концерт-марафон на проспекте Сахарова

13:42 28.08.2019

Проспект Академика Сахарова 7-8 сентября станет местом для проведения музыкального концерта-марафона радиостанции «НАШЕ радио». Согласно сообщению на сайте радиостанции, музыкальный праздник «Наши в городе», вход на который будет бесплатным, станет своеобразным подарком москвичам ко Дню города.

Завтра, 29 августа, сайте появится информация о том, кто будет выступать на фестивале. «Праздновать День города вместе с нами будут как легендарные артисты «НАШЕго Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и яркие, актуальные группы, представляющие современную сцену», - обещают организаторы. Планируется, что концерт-марафон будет проходить на проспекте Академика Сахарова два дня, с 13.00 до самого вечера.

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