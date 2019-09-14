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Испытания макета двигателя для полетов в дальнем космосе запланировано на 2020 год

11:45 14.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания макета двигателя для космического ядерного буксира, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, планируются в 2020 году, следует из информации на сайте госзакупок.

Роскосмос заказал работы по теме "Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов (НИР "Форсаж")". Цена контракта составляет 525,6 млн рублей.

"Экспериментальное подтверждение работоспособности макета роторного магнитоплазмодинамического двигателя - 30 марта 2020 года", - говорится в документации к тендеру.

Исполнитель по контракту также должен представить предложения по проектному облику электроракетного роторного двигателя в составе ядерной энергодвигательной установки межорбитального буксира.

Ранее сообщалось о планах Росатома изготовить к 2018 году опытный образец ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе. Изначально установка проектировалась для космического аппарата с рабочим названием транспортно- энергетический модуль (ТЭМ). Работы по созданию установки были начаты в 2009 году.

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