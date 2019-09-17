Соглашение о совместном исследовании Луны заключили РФ и Китай

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай заключили два соглашения, направленные на совместные исследования Луны. По итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали соглашение о сотрудничестве в области создания Объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Кроме того они скрепили подписями соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна - ресурс-1" и китайской миссией исследования полярной области Луны "Чанъэ-7".