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Соглашение о совместном исследовании Луны заключили РФ и Китай

16:00 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай заключили два соглашения, направленные на совместные исследования Луны. По итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали соглашение о сотрудничестве в области создания Объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Кроме того они скрепили подписями соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна - ресурс-1" и китайской миссией исследования полярной области Луны "Чанъэ-7".

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