В 2021 году Патриарх Московский планирует посетить Казахстан - РПЦ
10:00 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Казахстан в 2021 году. Об этом сообщил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межрелигиозным отношениям Русской православной церкви Димитрий Сафонов в ходе встречи с председателем Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Даригой Назарбаевой, сообщила пресс-служба Сената в четверг.
"Представитель Московского патриархата сообщил, что в 2021 году планируется визит Патриарха Кирилла в Казахстан", - говорится в сообщении.
В ходе встречи Назарбаева поблагодарила собеседника за многолетнюю поддержку и активное участие в работе секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В свою очередь Сафонов выразил признательность Казахстану за поддержку представителей православия.
"Межрелигиозный совет России относится с огромным уважением к Казахстану, поддерживает все предложения диалоговой площадки, надеется совместно сотрудничать в дальнейшем. Мы бы хотели получить материалы и выступления участников предыдущих съездов для изучения опыта Казахстана по созыву межрелигиозного форума", - отметил Сафонов.
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