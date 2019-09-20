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Более 54 млрд евро ФРГ планирует выделить на меры по защите климата

17:45 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии приняло многомиллиардный пакет мер по защите климата и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом рассказали в пятницу в Берлине на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц.

"Мы приняли пакет мер по защите климата. Речь идет о выделении более 54 миллиардов евро до 2023 года", - сказал Шольц. Меркель со своей стороны заверила, что правительство будет добиваться указанных целей "шаг за шагом".

Благодаря инвестициям кабмин собирается уже до 2020 года добиться снижения цен на железнодорожные перевозки, увеличения налогов на услуги авиакомпаний. Предполагается, что вырастет цена на бензин, дизель и газ, вместе с этим увеличатся компенсации гражданам, которые ездят на работу из одного региона в другой на общественном транспорте. Правительство собирается развивать сеть зарядок для электромобилей, повышать энергоэффективность многоквартирных домов.

 

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