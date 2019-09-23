Культурные объекты Серпухова стали частью межрегионального туристического маршрута "Живописный тур"
17:40 23.09.2019 Источник: НГ-Online
|Фото Комитета по туризму Московской области
«Задача проекта – напомнить людям, что достопримечательности и путешествия всегда доступны, достаточно просто сесть в машину или в электричку. Например, отправляясь в Серпухов, полезно вспомнить, что рядом есть замечательная усадьба Поленово, в которую обязательно нужно заехать, хотя бы на час», - сказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.
Маршрут состоял из посещения единственного в Подмосковье Музея печати, открывшегося в Серпухове в сентябре, Серпуховского историко-художественного музея с картинами Айвазовского и Шишкина, а также усадьбы художника Василия Поленова. Завершилось путешествие в Туле осмотром музея изобразительных искусств и местного кремля.
«Взаимодействие между регионами не должно ограничиться запуском одного туристического маршрута. В планах - кросс-продвижение, единые рекламные кампании, формирование совместного информационного пространства для туристов и создание систем лояльности», - сказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.
Георгий Соловьев
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