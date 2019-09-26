В Барнауле аварийно сел "Боинг", более 50-ти человек пострадали
07:20 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета "Боинг", у которого загорелась стойка шасси в аэропорту Барнаула, выросло до 56 человек, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице", - сказала собеседница агентства.
Остальные пассажиры осмотрены и отпущены домой. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.
Всего на борту самолета авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского города Камрань в Барнаул, было 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, в среду в 21:21 (17:21 мск) в аэропорту Барнаула произошла жесткая посадка "Боинга" из- за возгорания стойки шасси. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ проводят проверку.
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