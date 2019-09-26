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В Москве сегодня 9-11 градусов тепла и без осадков

08:00 26.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 12 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 26 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 9 до 11 градусов, по области - от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

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