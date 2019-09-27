Песков надеется, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров
13:05 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обычно такая информация остается секретной.
Комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что, "конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация". "Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф - или "секретно", или "совершенно секретно". Это обычная мировая практика и, как правило, конечно это не публикуется", - пояснил Песков. По его словам, "в любом случае с Украиной это [публикация стенограммы] было сделано по взаимному согласованию".
"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
НОВОСТИ
- 13:00 27.09.2019
- Изменение правил пожарной безопасности не направлено на борьбу с курильщиками - МЧС
- 12:32 27.09.2019
- Журналистов пустили в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС [+ВИДЕО]
- 12:20 27.09.2019
- Бойцам спецназа Росгвардии запретили использовать дальнобойное оружие на полигоне в Башкирии
- 12:08 27.09.2019
- На конкурс "Город: детали" прислали 135 проектов улучшения городской среды
- 12:05 27.09.2019
- Эрдоган захотел купить американские ракетные комплексы Patriot
- 12:00 27.09.2019
- Минздрав предлагает ограничить количество курилок в аэропортах
- 11:32 27.09.2019
- Эстония прекратила выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам
- 11:20 27.09.2019
- Украина поддерживает двойное гражданство, за исключением такового с РФ - вице-премьер
- 11:05 27.09.2019
- На Чукотке произведен пуск крылатой ракеты из комплекса "Бастион"
- 11:00 27.09.2019
- Погибшим при пожаре в бывшем ресторане в Набережных Челнах оказался 13-летний подросток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать