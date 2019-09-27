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Песков надеется, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров

13:05 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обычно такая информация остается секретной.

Комментируя по просьбе журналистов публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что, "конечно, это практика достаточно необычная - такая публикация". "Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф - или "секретно", или "совершенно секретно". Это обычная мировая практика и, как правило, конечно это не публикуется", - пояснил Песков. По его словам, "в любом случае с Украиной это [публикация стенограммы] было сделано по взаимному согласованию".

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

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