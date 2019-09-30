За четыре года в Москве появится еще 300 точек заправки электромобилей
14:07 30.09.2019
Московские власти намерены активно развивать в столице электротранспорт. По словам мэра Сергея Собянина, в мегаполисе внимательно изучают варианты перевода служебного и коммунального транспорта на использование электрических двигателей.
«Очень важно в этой ситуации развивать инфраструктуру - зарядки для электромобилей. Мы договорились с «Россетями», что в ближайшие четыре года они поставят 300 точек заправки электромобилей», - сказал градоначальник, который отметил, что в мегаполисе недавно впервые закупили партию электромотоциклов для полиции. Также Собянин напомнил, что в городе было принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей.
По данным мэрии, в столице РФ зарегистрированы примерно 2500 единиц транспорта с электрическими двигателями. Пока в Москве действуют 40 зарядных станций для электромобилей и 90 для электробусов.
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