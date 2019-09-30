Почти 30 тысяч человек привились от гриппа в павильонах "Здоровая Москва"

15:43

В Москве продолжается сезонная вакцинация горожан от гриппа – прививки можно сделать как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах в разных частях города, например, в столичных парках. В павильонах «Здоровая Москва» с 4 сентября были привиты уже примерно 30 000 человек. «Наиболее активно москвичи прививаются в павильонах в ландшафтном парке «Митино», музее-заповеднике «Царицыно» и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них вакцинацию прошли более 1,5 тыс. человек», - отмечают в московском департаменте здравоохранения.

В Москве сейчас работают 65 мобильных пунктов вакцинации. 31 расположен рядом станциями метро, три - у станций Московского центрального кольца, один - рядом с железнодорожной платформой «Крюково» и два - во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

Получить прививку в мобильном пункте бесплатно может любой желающий, при себе нужно иметь только паспорт.

