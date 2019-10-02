0
0
88
НОВОСТИ

Глава Новикомбанка Елена Георгиева включена в ТОП-20 женщин-руководителей крупнейших компаний РФ

15:14 02.10.2019

1250.jpg

 В рейтинге РБК 500 в списке наиболее успешных женщин-руководителей РФ 18 место заняла председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Георгиева возглавила Новикомбанк в 2016 году, при ней была утверждена амбициозная стратегия развития, направленная на то, что бы компания стала эффективным финансовым центром поддержки предприятий госкорпорации «Ростех». Новикомбанк добился этой цели и за три года поднялся по размеру активов с 39 на 22 место. По итогам первого полугодия 2019 года кредитная организация значительно нарастила объемы финансирования компаний госкорпорации, выдав 93,6 млрд руб. Как отмечал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Новикомбанк хорошо понимает потребности корпорации и эффективно способствует решению стоящих перед ней задач.

Кроме того, по всем ключевым показателям банк демонстрирует устойчивость: его активы достигли 417,8 млрд руб., кредитный портфель вырос до 312,7 млрд руб. При этом за 6 месяцев нынешнего года Новикомбанк заработал 5,6 млрд руб. чистой прибыли, что почти в 4 раза лучше финансового результата первой половины 2018 года. Чистые процентные доходы банка выросли на 77% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Рентабельность капитала Новикомбанка сейчас одна из лучших на рынке и составляет 33%.

В рейтинге РБК 500 крупнейших российских компаний и 120 иностранных. Из 620 топ-менеджеров лишь 43 женщины, при этом в отрасли «Финансы» рейтинга компаний с выручкой от 21,5 млрд руб. представлены только две женщины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 02.10.2019
Россия выплатила все задолженности в бюджет Совета Европы - генсек организации
0
44
16:00 02.10.2019
Путин сообщил, что у него доверительные отношения с Трампом
0
53
15:32 02.10.2019
Минобороны РФ опровергло информацию об испытаниях ЗРС С-500 в Сирии
0
105
15:12 02.10.2019
Яценюк может стать первым вице-премьером - украинские СМИ
0
147
15:00 02.10.2019
В Магадане разъяснили указ губернатора о премиях чиновникам
0
150
14:32 02.10.2019
Данные 20 млн российских налогоплательщиков около года находились в открытом доступе - СМИ
0
161
14:12 02.10.2019
Последователи ИГ терроризируют половину Африки - Лавров
0
182
14:00 02.10.2019
Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко
0
185
13:32 02.10.2019
Ленинградская армия ВВС и ПВО получила системы С-400
0
217
13:20 02.10.2019
Добыча нефти в России в 2019 году выросла на 1,5%
0
208

Возврат к списку