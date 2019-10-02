Глава Новикомбанка Елена Георгиева включена в ТОП-20 женщин-руководителей крупнейших компаний РФ
15:14 02.10.2019
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Георгиева возглавила Новикомбанк в 2016 году, при ней была утверждена амбициозная стратегия развития, направленная на то, что бы компания стала эффективным финансовым центром поддержки предприятий госкорпорации «Ростех». Новикомбанк добился этой цели и за три года поднялся по размеру активов с 39 на 22 место. По итогам первого полугодия 2019 года кредитная организация значительно нарастила объемы финансирования компаний госкорпорации, выдав 93,6 млрд руб. Как отмечал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Новикомбанк хорошо понимает потребности корпорации и эффективно способствует решению стоящих перед ней задач.
Кроме того, по всем ключевым показателям банк демонстрирует устойчивость: его активы достигли 417,8 млрд руб., кредитный портфель вырос до 312,7 млрд руб. При этом за 6 месяцев нынешнего года Новикомбанк заработал 5,6 млрд руб. чистой прибыли, что почти в 4 раза лучше финансового результата первой половины 2018 года. Чистые процентные доходы банка выросли на 77% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Рентабельность капитала Новикомбанка сейчас одна из лучших на рынке и составляет 33%.
В рейтинге РБК 500 крупнейших российских компаний и 120 иностранных. Из 620 топ-менеджеров лишь 43 женщины, при этом в отрасли «Финансы» рейтинга компаний с выручкой от 21,5 млрд руб. представлены только две женщины.
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