Мэр Москвы Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба
10:49 05.10.2019
«Так устроены города, что что-то сделать один раз и навсегда невозможно, - отметил градоначальник. - Нужно постоянно находиться в движении, хотя бы потому что наши конкуренты - другие мировые города - активно развиваются и движутся вперед. Поэтому остановка в развитии означает фактически отставание от других и деградацию. Поэтому, не меняя, с одной стороны, приоритетов, оставляя те же самые, которые были раньше - развитие транспорта, образования, здравоохранения, благоустройство общественных пространств, экология, развитие технологии Smart City, - мы каждый год или каждый период времени ставим перед собой все новые и новые задачи, более амбициозные».
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