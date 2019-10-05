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НОВОСТИ

Мэр Москвы Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба

10:49 05.10.2019

Транспорт, образование, здравоохранение, благоустройство общественных пространств, экология и внедрение инновационных технологий - направления, которым в Москве по-прежнему будут уделять максимум внимания, заявил мэр столицы РФ на встрече с экспертами международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам Сергея Собянина, в мегаполисе за последние годы удалось провести много преобразований, но когда-либо завершить изменение современного города не получится.
«Так устроены города, что что-то сделать один раз и навсегда невозможно, - отметил градоначальник. - Нужно постоянно находиться в движении, хотя бы потому что наши конкуренты - другие мировые города - активно развиваются и движутся вперед. Поэтому остановка в развитии означает фактически отставание от других и деградацию. Поэтому, не меняя, с одной стороны, приоритетов, оставляя те же самые, которые были раньше - развитие транспорта, образования, здравоохранения, благоустройство общественных пространств, экология, развитие технологии Smart City, - мы каждый год или каждый период времени ставим перед собой все новые и новые задачи, более амбициозные».

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