Премьер Италии предложил восстановить G8 с участием России

17:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за восстановление Группы восьми (G8) с участием России с целью более эффективного решения геополитических проблем по всему миру. Он сообщил об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете Washington Post.

Премьера попросили подтвердить информацию о том, что он согласился с позицией президента США Дональда Трампа - инициативой возвращения к G8. "Это правда. Я поддержал эту инициативу, потому что мне казалось, что если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире", - ответил Конте.



