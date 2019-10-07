Американские СМИ посчитали количество танков у РФ и НАТО
10:00 07.10.2019 Источник: Известия
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Выяснилось, что у России самый мощный в мире парк боевых машин, который по своей численности превосходит общее число танков у всех участников НАТО. Так, по подсчетам издания, у Москвы около 22 тыс. танков, в то время как у участников Североатлантического альянса — чуть больше 11 тыс.
При этом если брать в расчет также Канаду и США, то общее число танков всё равно не сравнится с Россией и достигнет только 18 тыс. Также отмечается, что из всех участников НАТО самым большим парком бронетехники обладает Турция — 3,2 тыс. единиц. Известия
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