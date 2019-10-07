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ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода запустят в 2024 г., до Санкт-Петербурга - в 2026 г.

18:00 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва - Нижний Новгород введут в эксплуатацию в 2024 г., линию Москва - Санкт-Петербург - в 2026 г. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения Российских железных дорог Дмитрий Катцын на заседании временной комиссии Совета Федерации.

"Сегодня... мы рассматриваем это как общий проект - ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, состоящий из двух участков, - Москва -Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии - 2024 г. И Санкт-Петербург - Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии - 2026 г., - сказал он.

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