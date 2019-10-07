Сергея Зверева могут поставить на профилактический учет из-за штрафа за пикет

21:20 Источник: Эхо Москвы

Стилиста Сергея Зверева могут поставить на профилактический учет из-за штрафа за одиночный пикет. Об этом сообщила «МБХ Медиа» его юрист Екатерина Селезнева. По ее словам, угроза пришла от сотрудников ОВД «Тверской». Полицейские написали, что действия Зверева «создают условия для совершения правонарушений, а также продолжения антиобщественного поведения».

Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля 4-го марта против строительства завода по розливу воды на Байкале. Позже апелляционная инстанция снизила сумму до 5-ти тысяч. Эхо Москвы

