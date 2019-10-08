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Япония настаивает, что ее суверенитет распространяется на острова в южной части Курил

09:05 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Японские власти настаивают, что их суверенитет распространяется на острова в южной части Курил. Позиция Токио на этот счет не меняется и предположения об отказе от нее не соответствуют действительности, сказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в парламенте. Он заверил, что в последнее время в переговорах между Японией и Россией наметился прогресс. И в качестве примера назвал организацию чартерных авиарейсов на южную часть Курил для бывших жителей островов. Проблему островов Москва и Токио обсуждают в рамках переговоров по вопросу о мирном соглашении.  Эхо Москвы

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