Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым входил в РСФСР
09:20 08.10.2019 Источник: РБК
Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение в связи со словами спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдека, заявившего, что до включения в состав Украинской ССР Крым уже принадлежал России. Об этом он сообщил во время проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit, передает агентство «Укринформ».
В ходе дискуссии спецпредставитель организации напомнил, что во времена СССР полуостров около 30 лет входил в РСФСР, после чего 37 лет находился в составе Украинской ССР, а до этого «была Российская империя».
Ранее в ходе дискуссии Сайдек отказался комментировать референдум в Крыму в марте 2014 года, заявив, что сферой его ответственности как спецпредставителя ОБСЕ является Донбасс.
«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — заявил Сайдек. РБК
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