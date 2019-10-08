Один из арестованных по делу об аварии на руднике "Мир" покончил с собой в СИЗО Якутска

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из арестованных по делу об аварии на руднике "Мир" в 2017 году покончил с собой в СИЗО Якутска, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

"8 октября в камере следственного изолятора сотрудником службы режима был обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Медицинские работники констатировали смерть обвиняемого. По данному факту УФСИН России по Республике Саха (Якутия) и следственные органы проводят проверку. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказали в пресс-службе.



Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и. о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба"). Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн пытался воспрепятствовать расследованию уголовного дела".





