В Бразилии обнаружили послание советских моряков
12:32 08.10.2019 Источник: Газета.Ru
В Бразилии местные жители обнаружили на пляже письмо в бутылке, которое принадлежало советским морякам. Об этом сообщает Globo.
Отмечается, что письмо в дальнейшем выложили в Сеть с надеждой, что кто-нибудь сможет разобрать написанное. Послание удалось прочитать российским специалистам.
— Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими, — написано в письме.
По предварительным данным, МРХ — это Министерство рыбного хозяйства. Моряки также сообщают, что нарушили «сухой закон». Газета.Ru
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