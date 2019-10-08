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НОВОСТИ

В Бразилии обнаружили послание советских моряков

12:32 08.10.2019 Источник: Газета.Ru

В Бразилии местные жители обнаружили на пляже письмо в бутылке, которое принадлежало советским морякам. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что письмо в дальнейшем выложили в Сеть с надеждой, что кто-нибудь сможет разобрать написанное. Послание удалось прочитать российским специалистам.

— Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими, — написано в письме.

По предварительным данным, МРХ — это Министерство рыбного хозяйства. Моряки также сообщают, что нарушили «сухой закон».  Газета.Ru

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