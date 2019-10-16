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Каталония: В ходе акций протеста пострадали более 70 человек

07:50 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 74 человека пострадали во вторник в испанской Каталонии в ходе акций протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Об этом сообщила газета "Паис".

В течение всего дня в автономной области проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании. Организаторами акций стали Национальная каталонская ассамблея и организация "Омниум културал", которые выступают за выход региона из состава королевства. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тыс. человек.

Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, обеспечивающим порядок в ходе акции. Молодые люди в масках и капюшонах стали бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки, петарды, банки, ограждения и попытались прорвать полицейское оцепление. В результате сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих, применив дубинки и небольшие резиновые снаряды.



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