Курды эвакуируются из осажденного сирийского города
08:31 21.10.2019 Источник: MIGnews
В воскресенье, 20 октября, курды и гражданские лица начали эвакуацию из осажденного сирийского города в рамках соглашения о пятидневном прекращении огня и выводе сил из "безопасной зоны". Об этом сообщает AP.
Уточняется, что людей эвакуируют начали в автоколоннах. Местный чиновник в Рас-аль-Айн сообщил, что не уверен, будет ли вывод сил завершен в воскресенье.
Соглашение о прекращении огня требует, чтобы курды покинули пограничный район, который называют "безопасной зоной". Мирные жители также бегут из опасений, что без защиты военных будут убиты сирийскими силами, поддерживаемыми Турцией.
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