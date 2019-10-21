Курды эвакуируются из осажденного сирийского города

08:31 Источник: MIGnews

В воскресенье, 20 октября, курды и гражданские лица начали эвакуацию из осажденного сирийского города в рамках соглашения о пятидневном прекращении огня и выводе сил из "безопасной зоны". Об этом сообщает AP.

Уточняется, что людей эвакуируют начали в автоколоннах. Местный чиновник в Рас-аль-Айн сообщил, что не уверен, будет ли вывод сил завершен в воскресенье.

Соглашение о прекращении огня требует, чтобы курды покинули пограничный район, который называют "безопасной зоной". Мирные жители также бегут из опасений, что без защиты военных будут убиты сирийскими силами, поддерживаемыми Турцией.