Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса

08:19 Источник: РОСБАЛТ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил Минэкономразвития пересмотреть коэффициент индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год, пишет РБК.

Если эта рекомендация будет принята министерством, налог в 2020 году вырастет не на 4,9%, как предложило Минэкономразвития, а на 3,8% или меньше.

Соответствующий пункт, внесенный в проект постановления о принятии бюджета на 2020—2022 годы, предлагает использовать коэффициент, не превыщающий уровня инфляции.