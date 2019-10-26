Представитель Минобороны РФ обвинил США в контрабанде сирийской нефти в другие страны

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями (ЧВК) и спецназом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", - сказал Конашенков.

Он добавил, что нефть добывается оборудованием, предоставленным в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями.

Официальный представитель отметил, что "подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". "А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США", - сказал генерал.

По оценке ведомства, так как стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает 30 млн долл.

"За такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток, руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") бесконечно", - добавил Конашенков.