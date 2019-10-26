0
0
0
НОВОСТИ

Представитель Минобороны РФ обвинил США в контрабанде сирийской нефти в другие страны

11:15 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями (ЧВК) и спецназом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", - сказал Конашенков.

Он добавил, что нефть добывается оборудованием, предоставленным в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями.

Официальный представитель отметил, что "подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии". "А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США", - сказал генерал.

По оценке ведомства, так как стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает 30 млн долл.

"За такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток, руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") бесконечно", - добавил Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 26.10.2019
По факту ДТП в Алтайском крае, где погибли 8 человек, возбуждено уголовное дело
0
101
10:15 26.10.2019
Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ Банки РФ снизят ставки по ипотеке
0
131
09:45 26.10.2019
Между Украиной и США восстановлено соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций
0
183
09:30 26.10.2019
Около 2 тыс. человек получили ранения и 40 погибли из-за беспорядков в Ираке - агентство
0
172
09:15 26.10.2019
Самая короткая линия метро Москвы прекращает свое существование
0
216
23:30 25.10.2019
Борис Джонсон: боюсь, что парламент безнадежен...
0
756
21:45 25.10.2019
Нефть марки Brent выросла до 62 долл за баррель
0
761
19:28 25.10.2019
Министр обороны Украины считает, что его страна имеет опыт войны с Россией
0
918
19:00 25.10.2019
США не оставляют попыток уговорить Турцию отказаться от покупки С-400 - СМИ
0
893
18:34 25.10.2019
По данными СМИ, Турция и Россия близки к соглашению о поставке истребителей Су-35
0
817

Возврат к списку