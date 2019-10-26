Первый международный рейс до Владивостока выполнил китайский самолет ARJ21 - СМИ
13:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайский гражданский самолет ARJ21 в субботу выполнил свой первый в истории полет по прямому международному маршруту, приземлившись во Владивостоке. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, авиалайнер в 16:05 по местному времени (11:05 мск) вылетел из аэропорта Тайпин города Харбина (Северо-Восточный Китай) и в 17:06 (12:06 мск) приземлился в точке назначения.
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