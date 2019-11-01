Китай получил от ВТО разрешение на введение ответных пошлин на товары из США

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более 3,5 млрд долларов в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований. Такое решение принял в пятницу арбитраж ВТО.

"Мы определили, что уровень потерь и упущенной выгоды, понесенных Китаем в результате не соответствующих правилам ВТО методологий, используемых США в антидемпинговых процедурах, касающихся импортируемой из Китая продукции, составляет 3,579128 млрд долларов в год", - говорится в решении. Подчеркивается, что "Китай, таким образом, может просить Орган по разрешению споров (ОРС) о приостановке уступок или других обязательств на уровне, не превышающем 3,579128 млрд долларов в год".