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НОВОСТИ

Европейцы толпами потянулись в Чернобыль после выхода сериала HBO

22:00 01.11.2019 Источник: Интерфакс

Чернобыльскую зону отчуждения за 10 месяцев этого года посетило 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордно высоким показателем, сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в пятницу.

"Больше всего посетителей приезжают из-за границы - почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. Из Украины в целом зону посетили 22468 человек", - отмечает Госагентство.

Оно указывает, что рост посещаемости начался весной, и причинами стали популярность мини-сериала "Чернобыль" компании HBO, внедрение системы "Электронный билет", создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.

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